В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+9° в 
USD 111.76EUR 124.02
Войти в почту
24 минуты назад

Садальский ужаснулся состоянием могилы Риммы Марковой

Елена Прошина

Актер Станислав Садальский пожаловался в своем Instagram на плохое состояние могилы народной артистки России Риммы Марковой. По его словам, там «снега по горло».

Садальский ужаснулся состоянием могилы Риммы Марковой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Садальский посетовал, что за 7 лет с момента смерти артистки, на ее могиле не появилось ни памятника, ни креста.

«Снега по горло. Чтобы положить цветы, надо лечь на сугроб и ползти вверх, как у Говорухина в "Вертикали"», - написал актер.

Садальский вспомнил, как 5 лет назад пожурил «Справедливую Россию» (Римма Маркова была членом партии – прим.) за то, что на могиле нет опознавательных знаков.

«Тогда я пришел в ужас – там не было ни портрета, ни таблички с именем. И могилу нашел только потому, что сам 30 лет назад в Моссовете, выбил это место на кладбище, когда умерла мать Риммы Мария. Портрет поставили, табличку тоже. Летом ее украсила мусорная куча из загнивших цветов и мокрого печенья с конфетами», - возмутился артист.

При этом он отметил, что несколько лет назад на могиле появилась новая ограда. Садальский сомневается, что ее установили родственники, ведь «видно, что могилу они не навещают».

Общество,Римма Маркова,Станислав Садальский,Справедливая Россия,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители