Садальский ужаснулся состоянием могилы Риммы Марковой

Актер Станислав Садальский пожаловался в своем Instagram на плохое состояние могилы народной артистки России Риммы Марковой. По его словам, там «снега по горло».
Садальский посетовал, что за 7 лет с момента смерти артистки, на ее могиле не появилось ни памятника, ни креста.
«Снега по горло. Чтобы положить цветы, надо лечь на сугроб и ползти вверх, как у Говорухина в "Вертикали"», - написал актер.
Садальский вспомнил, как 5 лет назад пожурил «Справедливую Россию» (Римма Маркова была членом партии – прим.) за то, что на могиле нет опознавательных знаков.
«Тогда я пришел в ужас – там не было ни портрета, ни таблички с именем. И могилу нашел только потому, что сам 30 лет назад в Моссовете, выбил это место на кладбище, когда умерла мать Риммы Мария. Портрет поставили, табличку тоже. Летом ее украсила мусорная куча из загнивших цветов и мокрого печенья с конфетами», - возмутился артист.
При этом он отметил, что несколько лет назад на могиле появилась новая ограда. Садальский сомневается, что ее установили родственники, ведь «видно, что могилу они не навещают».