Садальский ужаснулся состоянием могилы Риммы Марковой

«Тогда я пришел в ужас – там не было ни портрета, ни таблички с именем. И могилу нашел только потому, что сам 30 лет назад в Моссовете, выбил это место на кладбище, когда умерла мать Риммы Мария. Портрет поставили, табличку тоже. Летом ее украсила мусорная куча из загнивших цветов и мокрого печенья с конфетами», - возмутился артист.