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53 минуты назад

Татьяну Доронину выписали из больницы

Елена Прошина

Президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина выписалась из больницы. Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман.

Татьяну Доронину выписали из больницы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам Кехмана, 88-летнюю Доронину перевели из больницы в пансионат «Барвиха».

«Я предлагал отвезти ее еще в пятницу, но, по ее словам, она 13 дней провела в счастье и хотела бы еще остаться», — цитирует Кехмана ТАСС.

Татьяна Доронина попала в больницу в феврале с коронавирусом. Легкие народной артистки были поражены на 20% справа и на 16% слева. После проведенного лечения появилась положительная динамика на КТ. Несмотря на улучшение, психическое состояние актрисы оставляло желать лучшее. Отмечалось, что медиками пришлось дать пациенте седативное средство.

Татьяна Доронина возглавляла Московский Художественный Академический театр почти 40 лет. После того, как на этот пост был назначен Эдуард Бояков, Дорониной предложили занять почетную должность — президента театра. Доронина снялась в таких фильмах, как «Еще раз про любовь», «Три тополя на Плющихе», «Мачеха» и «Старшая сестра» и других.

Общество,Эдуард Бояков,Владимир Кехман,Татьяна Доронина,
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