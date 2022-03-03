Татьяну Доронину выписали из больницы

Президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина выписалась из больницы. Об этом сообщил генеральный директор театра Владимир Кехман.

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По словам Кехмана, 88-летнюю Доронину перевели из больницы в пансионат «Барвиха».

«Я предлагал отвезти ее еще в пятницу, но, по ее словам, она 13 дней провела в счастье и хотела бы еще остаться», — цитирует Кехмана ТАСС.

Татьяна Доронина попала в больницу в феврале с коронавирусом. Легкие народной артистки были поражены на 20% справа и на 16% слева. После проведенного лечения появилась положительная динамика на КТ. Несмотря на улучшение, психическое состояние актрисы оставляло желать лучшее. Отмечалось, что медиками пришлось дать пациенте седативное средство.