Дерипаска предложил перенести из Москвы столицу России

Российский предприниматель, миллиардер Олег Дерипаска предложил перенести столицу страны. Сделанным им в рамках экономического форума в Красноярске заявлением поделилось агентство «Интерфакс».
«Я и ранее был уверен, что интересы России в будущем лежат в Азии. У нас здесь рядом экономика, Китай, приносящий гораздо больше денег, чем Европа. Но эта наша упертость на Запад… Если не хотят нас там, надо забыть уже», — заявил бизнесмен.
Дерипаска выразил уверенность в том, что России необходимо сменить систему управления.
«Зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? Буквально на все можно будет смотреть по-другому, если она будет находиться в Новосибирске, например, или в Красноярске», — поделился мыслями он, отметив, что можно передать в Сибирь хотя бы часть управления, чтобы там создавались новые банки и финансовые институты.
Дерипаска подчеркнул, что развитию экономических связей с Азией препятствует отсутствие инфраструктуры в Восточной Сибири. «Нужно создать инфраструктуру, которая будет производить все», — уверенно заявил бизнесмен.