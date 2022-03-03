Дерипаска предложил перенести из Москвы столицу России

«Зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? Буквально на все можно будет смотреть по-другому, если она будет находиться в Новосибирске, например, или в Красноярске», — поделился мыслями он, отметив, что можно передать в Сибирь хотя бы часть управления, чтобы там создавались новые банки и финансовые институты.