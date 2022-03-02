Симоньян решила отметить введенные против нее санкции свадьбой

Главный редактор телеканала RT и информационных агентств « Россия сегодня» и Sputnik Маргарита Симоньян объявила о помолвке со своим гражданским мужем — режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном . Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

«Мы с Тиграном придумали, как отметить введенные против нас обоих санкции. Мы решили пожениться!» — написала Симоньян.

Главный редактор RT попала под санкции 26 февраля за создание «позитивного отношения к ДНР и ЛНР». Ее возлюбленный оказался в «черном» списке спустя два дня «за последовательное изображение Украины слабой и коррумпированной страной». Узнав о санкциях, Кеосаян заявил, что это нужно как-то отметить.