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3 часа назад

Симоньян решила отметить введенные против нее санкции свадьбой

Елена Прошина

Главный редактор телеканала RT и информационных агентств «Россия сегодня» и Sputnik Маргарита Симоньян объявила о помолвке со своим гражданским мужем — режиссером и телеведущим Тиграном Кеосаяном. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Симоньян решила отметить введенные против нее санкции свадьбой
Фото: InstagramInstagram

«Мы с Тиграном придумали, как отметить введенные против нас обоих санкции. Мы решили пожениться!» — написала Симоньян.

Главный редактор RT попала под санкции 26 февраля за создание «позитивного отношения к ДНР и ЛНР». Ее возлюбленный оказался в «черном» списке спустя два дня «за последовательное изображение Украины слабой и коррумпированной страной». Узнав о санкциях, Кеосаян заявил, что это нужно как-то отметить.

Дату и место регистрации брака Симоньян не сообщила.

Общество,Санкции,Маргарита Симоньян,Тигран Кеосаян,
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