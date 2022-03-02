Россиян пригласили пострелять из танка по чучелу Масленицы

«Сегодня от взрывов и огня танка Победы Т-34 было по-весеннему жарко. Приближается Масленица, а значит следующие выходные мы проведем с блинами с сжиганием чучела из танка», — говорится в сообщении (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. «Ленты.ру»).