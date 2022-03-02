Умер актер из «Бригады» и «Антикиллера» Андрей Нагорнов

Звезда фильмов «Бригада» и «Антикиллер» Андрей Нагорнов умер в возрасте 56 лет. Об этом заявил его друг, телеведущий Евгений Сулес в Facebook.

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«Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг Андрей Нагорнов», — написал Сулес, не уточняя причину смерти коллеги.

Андрей Нагорнов работал в театре «Эрмитаж». Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Бригада» и «Антикиллер», а также «Дочки-матери», «Дружная семейка» и других. Всего за время своей карьеры актер успел принять участие в 36 проектах.