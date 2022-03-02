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1 час назад

Умер актер из «Бригады» и «Антикиллера» Андрей Нагорнов

Елена Прошина

Звезда фильмов «Бригада» и «Антикиллер» Андрей Нагорнов умер в возрасте 56 лет. Об этом заявил его друг, телеведущий Евгений Сулес в Facebook.

Умер актер из «Бригады» и «Антикиллера» Андрей Нагорнов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Друзья, сегодня ночью умер актер, очень хороший человек, отец восьмерых детей, наш старинный друг Андрей Нагорнов», — написал Сулес, не уточняя причину смерти коллеги.

Андрей Нагорнов работал в театре «Эрмитаж». Наибольшую известность ему принесли роли в фильмах «Бригада» и «Антикиллер», а также «Дочки-матери», «Дружная семейка» и других. Всего за время своей карьеры актер успел принять участие в 36 проектах.

Напомним, что 22 февраля на 73-м году жизни умер российский актер театра, кино и телевидения Олег Вавилов. По предварительной информации, причиной смерти стало онкологическое заболевание, от которого он лечился в последние годы.

Общество,Андрей Нагорнов,Олег Вавилов,Евгений Сулес,
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