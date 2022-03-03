Страховщики: за границей перестают принимать полисы россиян

За границей постепенно перестают принимать медицинские страховки российских туристов. Об этом сообщили во Всероссийском союзе страховщиков.

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«Медицинские страховки российских туристов отказались принимать как минимум три клиники на тайском острове Пхукет», — сообщили «Известиям» во Всероссийском союзе страховщиков. «Ряд клиник Таиланда перестали принимать в качестве гарантии оплаты медицинской помощи страховки России и Украины», — пожаловался вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов.

По информации эксперта, медстраховки не принимают в трех частных клиниках на острове Пхукет: Bangkok Hospital Phuket, Bangkok Hospital Siriroj, Dibuk Hospital. По его мнению, есть вероятность, что список таких госпиталей в ближайшее время расширится. Он предположил, что это не связано с опасением зарубежных клиник насчет не благонадежности российских компаний; скорее всего такая ситуация возникла из-за неопределенности с трансграничными денежными переводами в текущих условиях. Дмитрий Кузнецов добавил, что если случится серьезное ЧП, человек будет нуждаться в медицинской помощи, ему отказывать не станут: «Безусловно, пострадавшего принимают, а уже после решают денежные вопросы».

Гендиректор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко советует брать с собой в поездку достаточно средств. Он напомнил, что согласно указу президента России Владимира Путина, взять с собой сейчас можно не более 10 тыс. долларов наличными или эквивалентную сумму в евро. Осауленко отметил, что в этом плане наиболее свободными себя могут чувствовать туристы, у которых имеются с собой карты зарубежных банков.