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5 часов назад

Исследование Rambler&Co: 9 из 10 россиян не поддаются экономической панике

Мария Иванова

Согласно опросу, 33% готовы в ближайшее время открыть новые банковские вклады.

Исследование Rambler&Co: 9 из 10 россиян не поддаются экономической панике
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

В феврале 2022 года Россия столкнулась с новыми экономическими санкциями. Медиахолдинг Rambler&Co узнал у пользователей, насколько они повлияли на их планы и привычки.

Более половины (58%) опрошенных россиян не станут предпринимать никаких действий со своими финансами на счетах. 33% планируют открыть новый вклад. 9% задумались о снятии наличных средств со счетов.

Мнения разделились по поводу текущих накоплений и трат. 37% постараются избежать лишних трат, 29% пересмотрят свои бюджеты. Почти четверть (24%) оставят всё как есть, а каждый десятый будет бо́льшую часть средств вкладывать в накопления.

Подавляющее большинство (74%) участников опроса не поддаются желанию совершать импульсивные покупки. 16% присматриваются к крупным приобретениям, но пока не определились, куда вложить средства. 6% за последнюю неделю купили бытовую технику, 4% – гаджеты.

Планы респондентов на 2022 год не сильно изменились. 41% признались, что у них не было глобальных планов, у 38% они были, но остались неизменными. 12% столкнулись с переменами, но уже нашли альтернативные варианты, 9% внесли незначительные корректировки в свою жизнь.

Опрос проходил на портале «Рамблер» с 26 по 28 февраля 2022 года, охват составил более 400 тысяч пользователей в возрасте 25-55 лет, среди которых 68% мужчин и 32% женщин.

Информационная справка:

Rambler&Co занимает первое место среди медиахолдингов России по размеру ежемесячной аудитории — свыше 39,5 млн человек (по данным Mediascope, Cross Web, H2 2021). В него входит «Лента.ру», «Газета.Ru», портал «Рамблер», «Чемпионат», «Секрет фирмы», WMJ.ru, Motor.ru, LiveJournal и ряд других медиаактивов. Благодаря различной тематической принадлежности площадок холдинг покрывает почти весь спектр интересов и потребностей различных аудиторий.

Общество,Рамблер,
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