Пока вы спали: ответные санкции России и вступление Украины в ЕС

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Фото: ТАСС ТАСС

Украина добивается вступления в Евросоюз

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Лидеры Болгарии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии, Словении, Чехии и Эстонии призвали немедленно дать Украине статус кандидата и начать переговоры о вступлении страны в ЕС, поскольку Киев «того заслуживает». Об этом пишут «Известия».

Однако опрошенные изданием эксперты усомнились в том, что Украина в ближайшее время станет членом ЕС. По их словам, реальные переговоры могут начаться лишь после того, как там закончатся боевые действия на территории страны, однако и тогда не факт, что речь пойдет о полноценном вступлении в Евросоюз.

Экономисты не ждут дефолта России

Несмотря на масштабные экономические санкции, введенные западными странами из-за ситуации на Украине, Россия способна исполнять свои долговые обязательства и дефолт ей не грозит. Об этом заявили опрошенные «Известиями» экономисты.

По их словам, Россия не полагается на внешние заимствования, уровень госдолга к ВВП порядка 15% и весь он полностью покрывается резервами, имеющимися в распоряжении правительства. Даже при условии заморозки части активов ЦБ, у России останется достаточно средств для обслуживания долгов.

Спорт накрыла волна санкций

На фоне российской специальной военной операции на Украине Россию и Белоруссию временно отстранили от участия в международных соревнованиях и отменили все запланированные турниры на территориях этих стран. При этом ряд федераций допустили россиян к соревнованиям в нейтральном статусе, сообщают «Известия.

В частности, теннисная федерация позволила россиянам, в том числе и первой ракетке мира Даниилу Медведеву, продолжить выступления в личных соревнованиях. На коллегии Министерства спорта РФ было заявлено, что рассматривается вопрос о требовании компенсаций от международных федераций за отмену соревнований.

Ответные санкции России могут напугать Запад

В ответ на беспрецедентное санкционное давление со стороны западных стран Россия может отказаться оплачивать долги и продавать нефть и газ Европе, что приведет к краху мировой экономики. Чем именно Москва может ответить на санкции, разбиралась газета «Взгляд».

При этом вместо кардинального ответа Россия «может использовать тактику постепенного нарастания ударов» и ограничить экспорт товаров, без которых жизнь европейцев может серьезно ухудшиться. Например, запретить экспорт удобрений или ввести запрет на экспорт палладия, который ударит по европейскому автомобилестроению. Самым жестким ответом России на западные санкции может стать отказ поставлять углеводороды – нефть, газ и уголь, что приведет к коллапсу европейской экономики.

Россию отрезают от контейнерных перевозок

На фоне украинского кризиса с российского рынка ушли три ведущие мировые контейнерные линии Maersk, Mediterranean Shipping Company и CMA CGM с совокупной долей мирового рынка в 46,9%. Об этом пишет «Коммерсант».