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Ученый рассказал, почему "омикрон" могут вытеснить другие штаммы COVID-19

Штамм "омикрон" может оказаться не последним геновариантом коронавирусной инфекции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора НИИ гриппа имени Смородинцева в Петербурге Дмитрия Лиознова. Ученый признается, точно сказать, сменит ли "омикрон" новый штамм, наука не знает. Поэтому на всякий случай специалисты изучают все варианты и готовятся к любым рискам, хотя с точки зрения инфекционистов "омикрон" имеет достаточно много плюсов. Он быстро распространился, его течение сходно с сезонной ОРВИ. Именно поэтому в пятую волну коронавируса наибольшая нагрузка пришлась на врачей поликлиник, которые сбивались с ног, выписывая больничные чихающим и температурящим гражданам. Но это меньшее из зол, учитывая, что в другие волны пандемии основная нагрузка падала на врачей реанимационных отделений больниц - слишком высока была доля тяжелых пациентов.

Иммунолог оценил уровень коллективного иммунитета россиян от коронавируса

Доктор медицинских наук, иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики ФГБУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова Михаил Костинов оценил уровень коллективного иммунитета. Его слова передает радио Sputnik. Костинов считает, что его уровень может быть на 10 процентов выше, чем показывает статистика, поскольку многие переносят COVID-19 бессимптомно и не обращаются за медпомощью. «Я думаю, иммунная прослойка больше, чем в официальных документах. Я смотрю по пациентам, которые приходят на прием. Каждый восьмой или десятый говорит, что переболел коронавирусом бессимптомно, лечился дома», — заявил он. Эксперт добавил, что анализы на антитела это подтверждают.

Вместе со «стелс-омикроном» вернулась и потеря обоняния

Врач-невролог, нейрофизиолог Александр Будик рассказал, что некоторые люди, переболевшие «Омикроном», начали жаловаться на потерю обоняния. Он отметил, что этот симптом был характерен для начала пандемии, когда в основе лежал «уханьский» штамм. Во время разгула «Дельты» таких симптомов почти не было. Врач объяснил причину потери обоняния тем, что в носу человека есть специальные клетки, которые определяют запахи и передают соотвествующие сигналы в мозг. При коронавирусе у человека возникает ответная иммунная реакция, которая может затормаживать созревание этих клеток. То есть при восприятии запаха необходимых клеток просто нет.

Инфекционист спрогнозировал снижение заболеваемости COVID-19 в России

В России могут наблюдаться незначительные повышения заболеваемости коронавирусом, однако в целом тенденция идет на снижение, заявил врач-инфекционист Николай Малышев. Специалист считает, что значительные вспышки заболеваемости могут наблюдаться при появлении новых штаммов в следующем эпидемиологическом сезоне. "В настоящее время пока, вроде бы, кандидатов не видно. Но мы уже обжигались несколько раз, сейчас мы пережили пятую или шестую волну. Тут надо быть аккуратнее", – приводит слова Малышева ТАСС.

ВОЗ сообщила о снижении на 16% количества случаев заражений ковидом за неделю