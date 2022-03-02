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1 час назад

На Собчак подали в суд последователи Грабового

Мария Иванова

«Московский комсомолец» рассказал, что на журналистку Ксению Собчак подали в суд последователи Григория Грабового, основателя квазирелигиозного учения. По данным газеты, причиной стали слова Собчак во время интервью с блогером Еленой Блиновской.

На Собчак подали в суд последователи Грабового
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«МК» утверждает, что девять истцов обратились Кунцевский районный суд Москвы и потребовали от Собчак по одному миллиону рублей на каждого.

Какие именно заявления журналистки стали причиной для иска, не уточняется.

Грабовой создал квазирелигиозное «учение о всеобщем спасении и гармоничном развитии», он называл себя «Иисусом Христом во втором пришествии» и «триединым Богом-отцом», а в 2005 году обещал воскресить погибших в Беслане детей. По данным прокуратуры, сразу после теракта в Беслан приехали «лица, распространяющие «учение Грабового Г. П.», где предлагали родственникам пострадавших от террористов воскресить погибших за денежное вознаграждение 39 тысяч 500 рублей».

В 2006 году Грабового арестовали и предъявили ему обвинение в том, что он брал деньги «под заведомо невыполнимые обещания о воскрешении умерших людей». В его деле шла речь об 11 эпизодах мошенничества, а ущерб от его действий оценили в один миллион рублей. Вину он не признал.

В июле 2008 Грабового приговорили к 11 годам лишения свободы, он вышел на свободу в мае 2010 года по УДО.

Общество,Григорий Грабовой,Ксения Собчак,Иисус Христос,
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