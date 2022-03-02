Ростуризм призвал не ехать в страны, которые ввели санкции

Ростуризм рекомендует отказаться от посещения стран, которые ввели санкции в отношении России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, пребывание в этих странах "может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию".

Кроме того, Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажи туров в государства, которые ввели санкции, а также в страны Карибского бассейна. Ограничения для последних объясняются тем, что путь к ним лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады.

"Туристам, которые забронировали туры в не доступные для путешествий страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативного направления", - добавила Догузова.

Ранее Ростуризм рекомендовал туристам, оказавшимся сейчас за границей, рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой, пока идет согласование гуманитарных коридоров. В частности, предлагается использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ и Турцию.