В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 91.75EUR 102.91
Войти в почту
2 часа назад

Ростуризм рекомендовал отказаться от поездок в страны, которые ввели санкции

Российская Газетаиещё 11

Ростуризм рекомендует отказаться от посещения стран, которые ввели санкции в отношении России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ростуризм призвал не ехать в страны, которые ввели санкции
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам главы Ростуризма Зарины Догузовой, пребывание в этих странах "может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию".

Кроме того, Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажи туров в государства, которые ввели санкции, а также в страны Карибского бассейна. Ограничения для последних объясняются тем, что путь к ним лежит через закрытое воздушное пространство ЕС и Канады.

"Туристам, которые забронировали туры в не доступные для путешествий страны, рекомендуется обратиться к туроператору для подбора альтернативного направления", - добавила Догузова.

Ранее Ростуризм рекомендовал туристам, оказавшимся сейчас за границей, рассмотреть альтернативные маршруты возвращения домой, пока идет согласование гуманитарных коридоров. В частности, предлагается использовать коммерческие рейсы иностранных авиакомпаний для перелета в третьи страны, не ограничившие авиасообщение с Россией. Например, через Азербайджан, Армению, Казахстан, Катар, ОАЭ и Турцию.

Кроме того, в Ассоциации туроператоров России посоветовали туристам, которые в ближайшие дни собираются отправиться за границу, иметь определенный запас наличных денег.

Общество,Ростуризм,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители