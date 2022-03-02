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32 минуты назад

Оценена вероятность вступления Украины в Евросоюз

Lenta.ru

Завкафедрой интеграционных процессов МГИМО Николай Кавешников и глава отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер оценили вероятность вступления Украины в Евросоюз (ЕС). Их слова передают «Известия».

Оценена вероятность вступления Украины в Евросоюз
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кавешников считает, что реальный диалог о членстве в ЕС возможен только после прекращения огня. «Сам факт того, что руководство Евросоюза и некоторых его стран однозначно высказалось в пользу приема Украины, в некоторой перспективе означает коренное изменение отношения ЕС к этому вопросу», — заявил эксперт.

Он подчеркнул, что решение о приеме может быть и не принято в ближайшее время — чтобы войти туда, нужно выполнить целый ряд условий. «У них стоит целая очередь из балканских стран, где-то рядом с ними Турция, которая то с Европой, то против нее», — добавил Швейцер.

Ранее сообщалось, что заявка Украины на членство в Европейском союзе (ЕС) принята и рассмотрена по ускоренной процедуре. 28 февраля президент страны Владимир Зеленский подписал заявку на вступление ее в Европейский союз.

В Кремле считают, что возможное вступление Украины в Евросоюз стоит рассматривать отдельно от вопросов стратегической безопасности.

Общество,Владимир Швейцер,Николай Кавешников,Владимир Зеленский,МГИМО,РАН,ЕС,
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