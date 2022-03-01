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13 часов назад

"Эхо Москвы" отключили от эфира

Вероника Полынина

Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и «Дождя» (признан в РФ иноагентом), передает РИА «Новости».

"Эхо Москвы" отключили от эфира
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Призыв связан с публикацией материалов с призывами к экстремистской деятельности. В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» публикуют ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.

В Общественной палате предложили приостановить деятельность всех СМИ-иноагентов

Телеграм-канал Mash сообщает, что cайты «Эха Москвы» и «Дождя» перестали работать в России.

Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанцию отключили от FM-вещания.

Общество,Алексей Венедиктов,Общественная палата России,Генпрокуратура РФ,
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