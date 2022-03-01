"Эхо Москвы" отключили от эфира

Генеральная прокуратура РФ потребовала ограничить доступ к сайтам «Эха Москвы» и «Дождя» (признан в РФ иноагентом), передает РИА «Новости».
Призыв связан с публикацией материалов с призывами к экстремистской деятельности. В сообщении Генпрокуратуры отмечается, что сайты радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» публикуют ложные сведения о действиях российских военных в рамках спецоперации на Украине.
Телеграм-канал Mash сообщает, что cайты «Эха Москвы» и «Дождя» перестали работать в России.
Главный редактор «Эха» Алексей Венедиктов сообщил, что радиостанцию отключили от FM-вещания.