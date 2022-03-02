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33 минуты назад

Главный редактор телеканала "Дождь" покинул Россию

Газета.Ruиещё 19

Главный редактор телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Тихон Дзядко подтвердил РИА «Новости», что решил на время покинуть Россию.

Главный редактор телеканала "Дождь" покинул Россию
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Дождя» и радиостанции «Эхо Москвы» из-за размещения фейковой информации о специальной операции России на Украине.

Ведомство заявило, что указанным СМИ отключили доступ к информационным ресурсам по требованию Генпрокуратуры России.

До этого Генпрокуратура обращалась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» «в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР. СМИ пригрозили отключением вещания. В ответ на это Дзядко заявил, что обжалует ограничение доступа к сайту телеканала.

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Общество,Тихон Дзядко,Роскомнадзор,Генпрокуратура РФ,
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