Главный редактор телеканала "Дождь" покинул Россию

До этого Генпрокуратура обращалась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» «в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР. СМИ пригрозили отключением вещания. В ответ на это Дзядко заявил, что обжалует ограничение доступа к сайту телеканала.