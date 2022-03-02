Главный редактор телеканала "Дождь" покинул Россию

Главный редактор телеканала «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов) Тихон Дзядко подтвердил РИА «Новости», что решил на время покинуть Россию.
Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсам «Дождя» и радиостанции «Эхо Москвы» из-за размещения фейковой информации о специальной операции России на Украине.
Ведомство заявило, что указанным СМИ отключили доступ к информационным ресурсам по требованию Генпрокуратуры России.
До этого Генпрокуратура обращалась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к «Эху Москвы» и телеканалу «Дождь» «в связи с целенаправленным и систематическим размещением на интернет-сайтах информации с призывами к экстремистской деятельности и насилию, а также заведомо ложных сведений в отношении действий российских военнослужащих в рамках проведения специальной операции по защите ДНР и ЛНР. СМИ пригрозили отключением вещания. В ответ на это Дзядко заявил, что обжалует ограничение доступа к сайту телеканала.