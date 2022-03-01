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18 часов назад

В Москве умерла театральная актриса Лидия Чукаева

Мир24

В Москве на минувшей неделе умерла советская и российская актриса Лидия Чукаева, говорится в сообщении на сайте Магаданского государственного музыкального и драматического театра. Там она служила на протяжении тридцати лет.

Умерла актриса Лидия Чукаева
Фото: Kino-teatr.ruKino-teatr.ru

Чукаева родилась в столице, была дочерью известного театрального актера, заслуженного артиста РФ, участника Великой Отечественной войны Бориса Чукаева. В 1970 году Лидия окончила Театральное училище имени Щукина и в этом же году вместе с мужем переехала в Магадан.

Умер актер из «Бригады»

Супругом актрисы был журналист и поэт Алексей Мазуренко. Он работал в Магадане в газетах и на радио. В 1996 году он скончался, а Лидия Чукаева собрала все его рукописи и публикации, издав отдельной книгой. Сама Чукаева тоже писала стихи – в свет вышли три поэтических сборника «Час свечи» (1997), «Почерк полночи» (2000) и «Многоточие» (2018).

Напомним, накануне в Британии умерла известная актриса, модель и художница Вероника Карлсон. Ей было 77 лет.

Общество,Вероника Карлсон,Алексей Мазуренко,
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