Умерла актриса Лидия Чукаева

В Москве на минувшей неделе умерла советская и российская актриса Лидия Чукаева, говорится в сообщении на сайте Магаданского государственного музыкального и драматического театра. Там она служила на протяжении тридцати лет.

Фото: Kino-teatr.ru Kino-teatr.ru

Чукаева родилась в столице, была дочерью известного театрального актера, заслуженного артиста РФ, участника Великой Отечественной войны Бориса Чукаева. В 1970 году Лидия окончила Театральное училище имени Щукина и в этом же году вместе с мужем переехала в Магадан.

Супругом актрисы был журналист и поэт Алексей Мазуренко. Он работал в Магадане в газетах и на радио. В 1996 году он скончался, а Лидия Чукаева собрала все его рукописи и публикации, издав отдельной книгой. Сама Чукаева тоже писала стихи – в свет вышли три поэтических сборника «Час свечи» (1997), «Почерк полночи» (2000) и «Многоточие» (2018).