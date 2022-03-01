Деятели культуры призвали единым фронтом поддержать действия президента РФ

Союз национальных творческих коллективов выступил с обращением к деятелям культуры, в котором заявил о недопустимости давления Запада на представителей российской творческой элиты на фоне украинского кризиса и необходимости сплотиться в интересах России. Текст послания появился во вторник на сайте союз-национальных-коллективов.рф.

Фото: ТАСС ТАСС

Обращение подписали генеральный директор "Росконцерта" Андрей Малышев, генеральный директор Государственного академического заслуженного ансамбля танца Дагестана "Лезгинка" Джамбулат Магомедов, художественный руководитель Государственного академического русского народного хора им. М. Е. Пятницкого Александра Пермякова, директор Государственного академического Кубанского казачьего хора Анатолий Арефьев, художественный руководитель Государственного академического Северного русского народного хора Светлана Игнатьева, директор Государственного ансамбля танца "Вайнах" Рамзан Ахмадов и другие.

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"На фоне развивающегося беспрецедентного давления на нашу Родину, широкомасштабных несправедливых санкций и экономических ограничений мы видим безумные требования к нашим артистам публично высказать осуждение действий России, наблюдаем, как отменяют концерты наших легендарных музыкантов на так называемом прогрессивном западе", - говорится в послании.

Представители национальных коллективов напомнили, что "культура во всем мире и во все времена всегда была вне политики". "

Наоборот, культурное взаимодействие подчас было тем единственным, объединяющим и сплачивающим, что поддерживало взаимоотношения между нациями в любые исторические периоды", - пишут они.

Подписавшиеся отметили, что "национальные коллективы России всегда открыто и четко отражали свою позицию, защищая интересы своей Родины".

"Представление России на крупнейших мировых сценах, серия концертов весной 2014 года в Крыму, открытие Олимпиады в Сочи, концерты в самых отдаленных и малых городах нашей страны и многое другое - все это национальные коллективы России", - подчеркнули они.

"И сегодня мы должны помнить, что у нас есть генетический код - мы потомки победителей и освободителей Европы от фашизма. Мы с полной поддержкой относимся к признанию ДНР и ЛНР, что положило конец настоящему геноциду. Призываем всех деятелей культуры России в это непростое время сплотиться и выступить единым фронтом в поддержку действий нашего президента по обеспечению безопасности нашей великой Родины", - заявили авторы обращения.

О ситуации

Ранее генеральный директор "Метрополитен-опера" Питер Гельб заявил, что театр приостановил работу с артистами и учреждениями, которые связаны с российскими властями, до прекращения специальной военной операции на Украине. Миланский театр "Ла Скала" потребовал от российского дирижера Валерия Гергиева выступить с призывом к мирному разрешению ситуации вокруг Украины. В противном случае это может обернуться отстранением его от выступлений с оперой "Пиковая дама", которая пройдет на сцене с 5 по 13 марта. Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис призвал рассмотреть вопрос о включении Гергиева в черный список республики. Министры культуры Польши, Литвы и Украины подписали общую декларацию, в которой договорились добиваться исключения России из международных организаций и программ, а министр культуры и спорта Греции Лина Мендони в понедельник дала указание приостановить любую реализацию, сотрудничество, планирование или обсуждение мероприятий с российскими культурными организациями.