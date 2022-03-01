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1 час назад

Больницы Таиланда перестали принимать российские страховые полисы

Лера Букина

Несколько больниц перестали принимать российские и украинские медицинские страховые полисы. Об этом заявил генеральный консул России на таиландском туристическом острове Пхукет Владимир Соснов, пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

Больницы Таиланда перестали принимать российские страховые полисы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«Генеральное консульство было официально уведомлено о приостановке медицинскими учреждениями Пхукета Bangkok Hospital Phuket («Бангкок хоспитал Пхукет»), Bangkok Hospital Siriroj («Бангкок хоспитал Сирироч»), Dibuk Hospital («Дибук хоспитал») приема у граждан России и Украины страховых полисов в счет оплаты медицинских услуг начиная с 28 февраля», — указал он.

По словам российского дипломата, теперь все медицинские услуги осуществляются по наличному расчету. Он не исключил, что меру могут распространить на все медицинские учреждения в Таиланде.

Ранее начальник департамента личного страхования АО «ГрЕКо Интернешнл. Страховые брокеры» Михаил Кунин заявил, что большинство российских страховых компаний отказываются включать в страховое покрытие по ДМС лечение постковидного синдрома, несмотря на запросы со стороны клиентов.

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