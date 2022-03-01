Больницы Таиланда перестали принимать российские страховые полисы

Несколько больниц перестали принимать российские и украинские медицинские страховые полисы. Об этом заявил генеральный консул России на таиландском туристическом острове Пхукет Владимир Соснов, пишет «Газета.ру» со ссылкой на ТАСС.

«Генеральное консульство было официально уведомлено о приостановке медицинскими учреждениями Пхукета Bangkok Hospital Phuket («Бангкок хоспитал Пхукет»), Bangkok Hospital Siriroj («Бангкок хоспитал Сирироч»), Dibuk Hospital («Дибук хоспитал») приема у граждан России и Украины страховых полисов в счет оплаты медицинских услуг начиная с 28 февраля», — указал он.

По словам российского дипломата, теперь все медицинские услуги осуществляются по наличному расчету. Он не исключил, что меру могут распространить на все медицинские учреждения в Таиланде.