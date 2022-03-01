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6 часов назад

Warner Bros. отменила выход «Бэтмена» в России накануне премьеры

Елена Прошина

Компания Warner Bros. накануне премьеры отменила выход фильма «Бэтмен» в российских кинотеатрах из-за ситуации на Украине. Об этом сообщает Deadline.

Warner Bros. отменила выход «Бэтмена» в России накануне премьеры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В свете гуманитарного кризиса на Украине WarnerMedia приостанавливает выход на экраны своего художественного фильма «Бэтмен» в России», — цитируют заявление Warner Bros РИА Новости.

Премьера фильма режиссера Мэтта Ривза в России должна была состояться 2 марта. В главной роли в картине снялся Роберт Паттинсон.

Ранее компания Walt Disney объявила, что остановила поставку фильмов в Россию и покидает российский рынок кинотеатров. Такому же примеру последовала компания Sony. Киногигант приостанавливает выход своих фильмов в российских кинотеатрах. Речь идет в частности о фильме «Морбиус».

Кроме того, руководители киностудий по всему Голливуду обсуждают вопрос отмены предстоящих релизов в России из-за спецоперации на Украине.

Общество,Мэтт Ривз,Роберт Паттинсон,Walt Disney,
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