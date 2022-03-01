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58 минут назад

В России изменились правила продажи лекарственных препаратов

News.ru

В России изменились правила продажи лекарственных препаратов, сообщает «Российская газета». С 1 марта врачи обязаны указать на выписанных рецептах срок его действия и степень срочности. Теперь, на рецептах появятся категории срочности, когда лекарства обязаны предоставить в течении одного или двух дней.

В России изменились правила продажи лекарств
Фото: ТАССТАСС

Рецепт с пометкой «statim» (немедленно) должен будет обслуживаться в течение одного рабочего дня с момента обращения пациента в аптеку, а с пометкой «cito» (срочно) — в течение двух рабочих дней, — сообщило издание.

При этом, согласно новому закону, препараты, которые входят в минимальный ассортимент лекарственных средств, будут выдавать в течение 5 дней.

Ранее сообщалось, что в России планируется дополнить Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) положениями, которые установят ответственность за несоблюдение конфиденциальности персональных данных граждан. В данном случае несоблюдение подразумевает передачу личной информации третьему лицу без уведомления её владельца. Отмечается, что в настоящее время в КоАП не предусмотрены штрафы за подобные нарушения. При этом не сообщается, на какой стадии находится эта законотворческая инициатива.

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