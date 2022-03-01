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2 часа назад

В России с 1 марта ужесточаются правила получения разрешения на оружие

runews24.ruиещё 4

В России правила получения разрешения на оружие ужесточаются с начала весны. В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медосвидетельствования.

В России с 1 марта ужесточаются правила получения разрешения на оружие
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В первую очередь изменения коснутся порядка прохождения медицинского освидетельствования, которое позволит определить, имеются ли у гражданина медицинские противопоказания к владению оружием», - отметил замначальника ГУ Росгвардии по Москве, начальник Центра лицензионно-разрешительной работы Вадим Медведев.

Он уточнил, что, исходя из результатов осмотра, врач-специалист может назначить психологическое тестирование. Оно будет дополнительным обследованием при получении справки на оружие.

Медведев добавил, что основным отличием от ныне действующего порядка станет обязательное прохождение медосвидетельствования в государственных или муниципальных медучреждениях.

Также Росгвардия получает возможность в режиме реального времени проверять достоверность факта прохождения россиянином такого обследования.

Ранее сообщалось, что такая медицинская комиссия должна проводиться раз в пять лет. Согласно новому закону, проходить медосвидетельствование будут покупающие оружие впервые и владельцы оружия, включая наградное. Исключением станут военные.

Если у гражданина выявят заболевание, которое входит в список, то Росгвардия будет проинформирована в электронном виде, а владелец оружия должен будет незамедлительно сдать лицензию и оружие в ведомство. Указанные требования будут касаться также коллекционеров и экспортеров оружия. После этого в течение 60 дней россиянин должен будет пройти внеочередную медкомиссию или лишиться права владения оружием.

Спикер нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале подчеркнул, что новые правила позволят спасти жизни граждан, поскольку имеющие медицинские противопоказания не смогут получить оружие в руки, пишет ТАСС.

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