В России предложили заблокировать Facebook на время спецоперации на Украине

Как пояснил глава СПЧ, с одной стороны, блокируются аккаунты публичных лиц, «которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы». С другой стороны, в Facebook появляется большое число платных, "продвигаемых" публикаций с шокирующим контентом в сочетании с агрессивными призывами. Как отметил Фадеев, есть доказательства, что часть этого контента недостоверна. По его словам, таких публикаций уже более полутора миллионов.