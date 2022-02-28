В России предложили заблокировать Facebook на время спецоперации на Украине

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что нужно поставить вопрос о временной блокировке Facebook, если он не откажется от пристрастной позиции относительно спецоперации РФ на Украине, пишет ТАСС.
По словам Фадеева, сейчас многие пытаются найти в соцсетях информацию, при этом ряд цифровых платформ, в первую очередь Facebook, занимают пристрастную позицию.
Как пояснил глава СПЧ, с одной стороны, блокируются аккаунты публичных лиц, «которые обращают внимание на преступления украинского режима в отношении жителей Донбасса в предыдущие годы». С другой стороны, в Facebook появляется большое число платных, "продвигаемых" публикаций с шокирующим контентом в сочетании с агрессивными призывами. Как отметил Фадеев, есть доказательства, что часть этого контента недостоверна. По его словам, таких публикаций уже более полутора миллионов.
"И если администрация Facebook не хочет по требованию российских властей пресекать их распространение, значит, нужно ставить вопрос о блокировке этой сети в России по крайней мере на период проведения специальной операции. Это не вопрос свободы слова - это вопрос нарушений права человека на получение правдивой, достоверной информации. Мы могли бы усилить работу в части объяснения замысла этой операции", - подчеркнул Фадеев.
4 февраля Путин объявил о проведении военной спецоперации по демилитаризации Украины в ответ на просьбу ДНР и ЛНР оказать военную помощь.