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23 часа назад

Россия закрывает небо для авиакомпаний 36 стран

Елена Прошина

Россия в качестве ответной меры накладывает ограничение на полеты авиакомпаний 36 стран. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

Россия закрывает небо для авиакомпаний 36 стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — говорится в тексте.

В частности, в список вошли Германия, Италия, Кипр, Финляндия, Швеция, Мальта, Греция, Австрия и другие.

В Росавиации отметили, что полеты из указанных стран могут осуществляться только по специальному разрешению, выданному в ведомстве или МИД России.

Общество,МИД России,Росавиация,
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