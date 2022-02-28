Россия закрывает небо для авиакомпаний 36 стран

Россия в качестве ответной меры накладывает ограничение на полеты авиакомпаний 36 стран. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.

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«В соответствии с нормами международного права в качестве ответной меры на запрет европейских государств на выполнение полетов гражданских воздушных судов, эксплуатирующихся российскими авиаперевозчиками и/или зарегистрированных в России, введено ограничение на выполнение полетов авиаперевозчиков 36 государств», — говорится в тексте.

В частности, в список вошли Германия, Италия, Кипр, Финляндия, Швеция, Мальта, Греция, Австрия и другие.