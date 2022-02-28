В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 91.75EUR 102.91
Войти в почту
23 часа назад

Россиян предостерегли от покупки заграничных туров

Представители российской туротрасли заявили РИА Новости, что продавать путешествия сейчас не имеет смысла из-за обвала рубля. Риск также заключается в оплате переводов за границу.

Россиян предостерегли от покупки заграничных туров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сейчас продажи единичные», - заявил директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

Глава туроператора Space Travel Артур Мурадян сравнил ситуацию с мартом 2020 года, когда из-за коронавируса туристический рынок встал. Он заявил, что принимать деньги от туристов сейчас нет смысла, так как «по-прежнему остается вопрос оплаты переводов за границу».

Еще один риск, по словам Мурадяна, заключается в очередном скачке курсов.

«Если к моменту отправки платежа курс вырастет еще, то туроператор будет вынужден нести финансовые потери за счет докупки недостающей суммы в валюте из собственных средств», - подчеркнул он.

Мурадян заявил об остром кризисе ликвидности у туристической отрасли и критической ситуации с возвратами.

«Потому что, помимо проблем с отправкой платежей из России, есть проблема с их получением», - заключил он.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ санкции. Евросоюз 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, также воздушное пространство закрыла Канада.

Российские авиакомпании и туроператоры начали отменять мартовские рейсы и туры в карибские страны - Доминикану, Кубу, Мексику и Венесуэлу. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили, что с учетом закрытия воздушного пространства Скандинавии и Канады любой рейс туда становится «сложным, а главное – фантастически дорогим».

По данным Аналитической службы АТОР, за рубежом сейчас находятся более 150 тысяч туристов, у примерно 27 тысяч из них проблемы с возвращением в Россию.

Общество,Игорь Блинов,Артур Мурадян,Владимир Путин,Ассоциация туроператоров России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители