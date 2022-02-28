Россиян предостерегли от покупки заграничных туров

Представители российской туротрасли заявили РИА Новости, что продавать путешествия сейчас не имеет смысла из-за обвала рубля. Риск также заключается в оплате переводов за границу.

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«Сейчас продажи единичные», - заявил директор по развитию турагентств OnlineTur.ru Игорь Блинов.

Глава туроператора Space Travel Артур Мурадян сравнил ситуацию с мартом 2020 года, когда из-за коронавируса туристический рынок встал. Он заявил, что принимать деньги от туристов сейчас нет смысла, так как «по-прежнему остается вопрос оплаты переводов за границу».

Еще один риск, по словам Мурадяна, заключается в очередном скачке курсов.

«Если к моменту отправки платежа курс вырастет еще, то туроператор будет вынужден нести финансовые потери за счет докупки недостающей суммы в валюте из собственных средств», - подчеркнул он.

Мурадян заявил об остром кризисе ликвидности у туристической отрасли и критической ситуации с возвратами.

«Потому что, помимо проблем с отправкой платежей из России, есть проблема с их получением», - заключил он.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине 24 февраля. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию Украины».

В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели против РФ санкции. Евросоюз 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока, также воздушное пространство закрыла Канада.

Российские авиакомпании и туроператоры начали отменять мартовские рейсы и туры в карибские страны - Доминикану, Кубу, Мексику и Венесуэлу. В Ассоциации туроператоров России (АТОР) объяснили, что с учетом закрытия воздушного пространства Скандинавии и Канады любой рейс туда становится «сложным, а главное – фантастически дорогим».