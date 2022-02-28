Россиянам найдут альтернативу летнему отдыху за границей

Ростуризм вместе с корпорацией «Туризм.рф» должны подготовить предложения по организации летней туристической кампании для россиян в субъектах РФ. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает «Прайм» со ссылкой на аппарат вице-премьера.

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«Ростуризму совместно с корпорацией "Туризм.рф" подготовить предложения по организации летней туристической кампании для россиян в субъектах России. Разработать систему грантов для регионов по оперативному разворачиванию легковозводимых объектов туристической инфраструктуры», — говорится в сообщении.

В аппарате вице-премьера также подчеркнули, что в России будут продолжать вести работу по реализации крупных инвестпроектов по запланированному графику.