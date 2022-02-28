Россиянам найдут альтернативу летнему отдыху за границей

Ростуризм вместе с корпорацией «Туризм.рф» должны подготовить предложения по организации летней туристической кампании для россиян в субъектах РФ. Соответствующее поручение дал вице-премьер Дмитрий Чернышенко, сообщает «Прайм» со ссылкой на аппарат вице-премьера.
«Ростуризму совместно с корпорацией "Туризм.рф" подготовить предложения по организации летней туристической кампании для россиян в субъектах России. Разработать систему грантов для регионов по оперативному разворачиванию легковозводимых объектов туристической инфраструктуры», — говорится в сообщении.
В аппарате вице-премьера также подчеркнули, что в России будут продолжать вести работу по реализации крупных инвестпроектов по запланированному графику.
Ранее представители туристической отрасли сообщили, что российские туристы на фоне западных санкций перестали бронировать туры. По словам гендиректора туроператора Space Travel Артура Мурадяна, бронирования туров в Египет и Турцию остановились, многие опасаются ограничительных мер и боятся лететь. Доля аннуляций составляет 20-30%, уточнил он. Туроператоры рассчитывают на развитие туризма в строну Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии.