В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 93.56EUR 104.48
Войти в почту
1 час назад

Москалькова заявила об отчислениях россиян из зарубежных вузов

Елена Прошина

Российские студенты в связи с ситуацией на Украине отчисляются из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других европейских государств. Об этом сегодня заявила в своем аккаунте в Instagram уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Москалькова заявила об отчислениях россиян из зарубежных вузов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине», - пояснила она.

По словам омбудсмена, они договорились с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым сообща проводить эту работу.

Кроме того, министерство предоставляет места в российских вузах студентам, приезжающим из Донецкой и Луганской народных республик, подчеркнула Москалькова.

После обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе 19 февраля в ДНР и ЛНР была начата всеобщая мобилизация мужчин от 18 до 55 лет, независимо от наличия у них боевого опыта и воинской специальности. При этом женщин, детей и стариков начали эвакуировать автобусами на территорию России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине в ответ на просьбу республик Донбасса оказать военную помощь. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» Украины.

Действия России категорически не поддерживают США. Вашингтон даже попытался провести через Совбез ООН антироссийскую резолюцию, но она была заблокирована. Индия, Китай и ОАЭ при голосовании воздержались. Против спецоперации РФ также выступают все страны Европы, а также Канада, Австралия, Япония, Южная Корея, Сингапур. Они ввели жесткие экономические санкции.

5
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители