Москалькова заявила об отчислениях россиян из зарубежных вузов

Российские студенты в связи с ситуацией на Украине отчисляются из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других европейских государств. Об этом сегодня заявила в своем аккаунте в Instagram уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Министерством принимаются беспрецедентные меры по защите прав российских студентов, которых отчисляют из вузов Франции, Чехии, Бельгии и других государств Европы в связи с ситуацией на Украине», - пояснила она.

По словам омбудсмена, они договорились с министром науки и высшего образования РФ Валерием Фальковым сообща проводить эту работу.

Кроме того, министерство предоставляет места в российских вузах студентам, приезжающим из Донецкой и Луганской народных республик, подчеркнула Москалькова.

После обострения ситуации на линии соприкосновения в Донбассе 19 февраля в ДНР и ЛНР была начата всеобщая мобилизация мужчин от 18 до 55 лет, независимо от наличия у них боевого опыта и воинской специальности. При этом женщин, детей и стариков начали эвакуировать автобусами на территорию России.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» на Украине в ответ на просьбу республик Донбасса оказать военную помощь. Целью этого решения он назвал «демилитаризацию и денацификацию» Украины.