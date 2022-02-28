Сайты российских СМИ подверглись атаке хакеров

Сайты ТАСС, «Коммерсанта», «Известий», РБК, «Фонтанки», «Право.ру», Forbes и других российских СМИ взломаны хакерами группировки Anonymous — вместо привычного интерфейса на них появилась картинка, в которой говорится о взломе. Как сообщает РИА Новости, кибератаку уже подтвердили в редакции изданий «Коммерсанта», «Известий» и Forbes.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что атаке хакеров также подверглись и белорусские издания. Для исправления ситуации предпринимаются технические меры, специалисты уже работают.

Напомним, что после начала военной спецоперации РФ в ДНР и ЛНР российские сайты стали подвергаться массовым кибератакам. Как ранее рассказали в Минцифры, за сутки 26 февраля были зафиксированы более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал «Госуслуги».