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1 час назад

Сайты российских СМИ подверглись атаке хакеров

Елена Прошина

Сайты ТАСС, «Коммерсанта», «Известий», РБК, «Фонтанки», «Право.ру», Forbes и других российских СМИ взломаны хакерами группировки Anonymous — вместо привычного интерфейса на них появилась картинка, в которой говорится о взломе. Как сообщает РИА Новости, кибератаку уже подтвердили в редакции изданий «Коммерсанта», «Известий» и Forbes.

Сайты российских СМИ подверглись атаке хакеров
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что атаке хакеров также подверглись и белорусские издания. Для исправления ситуации предпринимаются технические меры, специалисты уже работают.

Напомним, что после начала военной спецоперации РФ в ДНР и ЛНР российские сайты стали подвергаться массовым кибератакам. Как ранее рассказали в Минцифры, за сутки 26 февраля были зафиксированы более 50 DDoS-атак мощностью более 1 Тбайт, а также ряд профессиональных целевых атак на портал «Госуслуги».

Также кибератакам подвергаются сайты Кремля, Госдумы и других ведомств. В Минцифры подчеркнули, что все атаки успешно отражают специалисты центра безопасности, однако пользователи могут столкнуться с кратковременными перебоями в работе ресурсов.

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