В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
0° в 
USD 93.56EUR 104.48
Войти в почту
6 часов назад

Россиян предупредили об отмене туров

Мария Иванова

Российские авиакомпании и туроператоры начали отменять мартовские рейсы и туры в карибские страны – Доминикану, Кубу, Мексику и Венесуэлу. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Россиян предупредили об отмене туров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В АТОР отметили, что трансатлантические перелеты прекращаются одними из первых после решения ЕС закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

По данным организации, с вечера 27 февраля в системах бронирования операторов недоступны туры в карибские страны на все даты, начиная с 28 февраля.

Авиакомпания AZUR air объявила об отмене рейсов в Доминикану, на Кубу и Мексику. По данным неназванных источников «Вестника АТОР», в ближайшее время такое же решение примут Nordwind и Royal Flight, а по всем карибским направлениям с 1 марта будут планироваться только вывозные рейсы.

«На Кубе нашим самолетам ничего не грозит, но с учетом закрытия воздушного пространства стран Скандинавии и Канады любой рейс туда становится сложным (доступным не для всех самолетов), а главное – фантастически дорогим», - подчеркнули в АТОР.

По данным Аналитической службы АТОР, за рубежом сейчас находятся более 150 тысяч туристов, у примерно 27 тысяч из них проблемы с возвращением в Россию.

Евросоюз 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока. Это стало ответом на «специальную военную операцию» по «демилитаризации и денацификации», которую Россия ведет на Украине.

Ростуризм рекомендовал россиянам, у которых возникли сложности с возвращением, зарегистрироваться в мобильном приложении «Зарубежный Помощник» МИД России или написать (ФИО, место нахождение, контактные данные, описание вопроса) на специальную почту МИД - dskc@mid.ru.

3
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители