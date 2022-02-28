Россиян предупредили об отмене туров

Российские авиакомпании и туроператоры начали отменять мартовские рейсы и туры в карибские страны – Доминикану, Кубу, Мексику и Венесуэлу. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

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В АТОР отметили, что трансатлантические перелеты прекращаются одними из первых после решения ЕС закрыть воздушное пространство для российских самолетов.

По данным организации, с вечера 27 февраля в системах бронирования операторов недоступны туры в карибские страны на все даты, начиная с 28 февраля.

Авиакомпания AZUR air объявила об отмене рейсов в Доминикану, на Кубу и Мексику. По данным неназванных источников «Вестника АТОР», в ближайшее время такое же решение примут Nordwind и Royal Flight, а по всем карибским направлениям с 1 марта будут планироваться только вывозные рейсы.

«На Кубе нашим самолетам ничего не грозит, но с учетом закрытия воздушного пространства стран Скандинавии и Канады любой рейс туда становится сложным (доступным не для всех самолетов), а главное – фантастически дорогим», - подчеркнули в АТОР.

По данным Аналитической службы АТОР, за рубежом сейчас находятся более 150 тысяч туристов, у примерно 27 тысяч из них проблемы с возвращением в Россию.

Евросоюз 27 февраля ввел запрет на полеты российских самолетов над всей территорией блока. Это стало ответом на «специальную военную операцию» по «демилитаризации и денацификации», которую Россия ведет на Украине.