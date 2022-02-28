Названы сроки стабилизации заболеваемости COVID в России

Ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться к маю этого года. Это при условии, если к этому времени не появится новый штамм COVID-19. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По его словам, фундаментальная стабилизация ситуации с заболеваемостью произойдет в мае, если к тому времени не появится новый штамм у других линий, например, у «Дельты». Но пока это определить невозможно.

«В Дании сублиния омикрона – ВА.2 – спровоцировала мощную вспышку заболеваемости. В других странах мы не видим, чтобы ВА.2 вызвал большой рост заболеваемости. Полагаю, вспышек, скорее всего, удастся избежать», — сказал специалист.

Он также подчеркнул, что Россия полностью прошла «рубеж» по омикрону на прошлой неделе.