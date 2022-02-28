Названы сроки стабилизации заболеваемости COVID в России

Ситуация с коронавирусом в России может стабилизироваться к маю этого года. Это при условии, если к этому времени не появится новый штамм COVID-19. Об этом «Известиям» рассказал гендиректор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», иммунолог Николай Крючков.
По его словам, фундаментальная стабилизация ситуации с заболеваемостью произойдет в мае, если к тому времени не появится новый штамм у других линий, например, у «Дельты». Но пока это определить невозможно.
«В Дании сублиния омикрона – ВА.2 – спровоцировала мощную вспышку заболеваемости. В других странах мы не видим, чтобы ВА.2 вызвал большой рост заболеваемости. Полагаю, вспышек, скорее всего, удастся избежать», — сказал специалист.
Он также подчеркнул, что Россия полностью прошла «рубеж» по омикрону на прошлой неделе.
Ранее датские исследователи определили, что подвид BA.2 еще более заразный, чем его предшественник. BA.2 или «стелс-омикрон» был обнаружен в Алжире в январе.