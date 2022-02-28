Россияне столкнулись с травлей за границей

Постоянная комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по международному сотрудничеству призвала правозащитников в Европе отреагировать на резкий рост уровня русофобии в странах Евросоюза.

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«Мы, члены Совета по правам человека и развитию гражданского общества при президенте РФ, с тревогой следим за происходящим с нашими соотечественниками и согражданами за рубежом. К сожалению, обороты набирает не только антироссийская риторика, но и прямые акты унижения и насилия, которым в странах Европейского Союза и за его пределами подвергают граждан Российской Федерации, русскоязычных за одно лишь то, что они являются русскими или гражданами РФ», – говорится в заявлении постоянной комиссии СПЧ по международному сотрудничеству в области прав человека по поводу резкого роста русофобии в странах ЕС, которое опубликовано в Telegram-канале СПЧ.

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В заявлении приведено несколько эпизодов, о которых стало известно членам Совета. Так, в одной из школ Берлина учитель вывесил фотографии русских детей на доску позора только за то, что они русские, а в одной из школ Манчестера (Британия) ученику младшего класса устроили допрос про [президента РФ Владимира] Путина и его действия на Украине.

«В соцсетях мы читаем истории реальных людей – российских студентов – которые рассказывают о том, как их выгоняют с занятий в Праге. Да, за одно то, что они – россияне. В Польше выбили окна в здании российского посольства. В Литве демонстранты избили российского дипломата прямо возле посольства Российской Федерации. В Вашингтоне неизвестные разгромили ресторан русской кухни Russia House и сорвали с него российский флаг. Вандалы покушались на мемориал павшим советским воинам в Берлине», – обратили внимание в СПЧ.

«Никто за акты насилия и унижения перед нашими соотечественниками не извинился и, похоже, не собирается. Напротив, кажется, огромное количество граждан «прогрессивного сообщества» готовы сегодня травить россиян только за то, что они граждане РФ. Этой травлей занимаются те, кто много и неустанно говорит о защите прав человека. Нам хотелось бы получить ответ от наших коллег из европейских правозащитных организаций: «Каким образом прямая травля и дискриминация по национальному признаку сочетается с правами человека?» – задались вопросом в СПЧ.

«Мы предлагаем тем, кто считает себя цивилизованными европейцами, вспомнить о толерантности, о реальных правах человека, о тех гуманитарных нормах и принципах, которые они декларируют с завидным постоянством. Мы хотим напомнить Европе, к какой катастрофе могут привести подобные ростки ксенофобии, если не дать им вовремя оценку – нечто подобное Европа уже переживала в прошлом веке. Мы обращаемся к европейским правозащитникам – если вы готовы подтверждать свой статус реальными делами, то немедленно отреагируйте на вопиющие случаи травли наших сограждан, соотечественников и особенно детей!»– призвали в СПЧ.