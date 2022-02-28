С минимальными потерями: как в РФ реагируют на санкции Запада

«То, что происходит - вынужденная мера. Просто не оставили никаких шансов поступить иначе. Риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами отреагировать было невозможно. Все попытки по нулям... Честно говоря, я даже удивлен. Ну ни на миллиметр не сдвинулись ни по одному вопросу. Могли такие риски создать, что вообще не понятно как дальше страна существовала бы - это первое. Второе. Мы все понимаем... в каком мире живем и готовились, так или иначе, к тому, что сейчас происходит с точки зрения рестрикций и санкционной политики. Тем не менее Россия остается частью мировой экономики. Мы не собираемся наносить ущерб системе, чьей частью мы являемся... Поэтому, мне кажется, наши партнеры должны это понять, и не ставить задачу выталкивать нас из этой системы», - заявил российский лидер.