На «Пятнице» решили закрыть программу "Орел и решка"

Телеканал "Пятница" принял решение о прекращении сотрудничества с украинским продакшеном программы о путешествиях "Орел и решка". Об этом сообщили в пресс-службе вещателя в субботу.

Фото: РИА Новости РИА Новости

"В текущей ситуации дальнейшее производство проекта не представляется возможным", - заявили в пресс-службе.

Ранее вещатель прекратил сотрудничество с Мариной Гранкиной, которая была продюсером продакшена TeenSpirit, производящего проект "Орел и решка".