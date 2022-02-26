Эксперт назвал последствия отключения России от всемирного интернета

Западные страны не станут отключать Россию от глобального интернета. Такая мера чревата глобальными сбоями, поскольку трафик Запада проходит через российские узлы связи. Об этом рассказал замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков, передает РИА «Новости».

«Выпадение "российского" куска создаст проблемы со связью мирового масштаба. Поэтому если отключение РФ от глобального интернета и будет, то очень недолгим, намного больше риск отключения нас от системы SWIFT», - сказал Пермяков.

Он отметил, что глобальный интернет — это огромная компьютерная сеть. Россия подключена к ней через десяток узлов связи, включая западную и восточную границы. Свой трафик через нас проводят и другие страны, например Япония.

Даже если Запад решится на такую рискованную санкцию, российская критическая инфраструктура не пострадает.

«У нас есть ГЛОНАСС, поэтому критического влияния на железную дорогу, управление полетами быть не должно. Базовые системы будут работать, сайт госуслуг, приложения банков и другие будут работать», - сказал Пермяков.

По его словам, обычные пользователи «конечно, могут потерять привычные сервисы, в том числе от Facebook и Google» , могут «лечь» мессенджеры.