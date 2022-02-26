Умер художник Герман Виноградов

Герман Виноградов родился в Москве в 1957 году. С 1976 по 1983 год учился на архитектурном факультете Государственного университета по землеустройству. В 1990 году основал галерею «Грибонд». С 1986 года — член горкома художников-графиков. Сыграл главную роль в документальном фильме «Супервычислитель», а также снялся в картинах «Краткий курс счастливой жизни», «Мечта олигарха» и других.