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39 минут назад

Умер художник Герман Виноградов

Говорит Москва

Ему было 64 года. «Прекрасный, ярчайший художник. Явление. Фигура», — написал в Facebook бывший худрук МХАТа им. Горького Эдуард Бояков.

Умер художник Герман Виноградов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

15 февраля сообщалось о госпитализации Виноградова в реанимацию после инсульта.

Умер актер Валерий Гаркалин

Герман Виноградов родился в Москве в 1957 году. С 1976 по 1983 год учился на архитектурном факультете Государственного университета по землеустройству. В 1990 году основал галерею «Грибонд». С 1986 года — член горкома художников-графиков. Сыграл главную роль в документальном фильме «Супервычислитель», а также снялся в картинах «Краткий курс счастливой жизни», «Мечта олигарха» и других.

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