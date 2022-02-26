Новый штраф для водителей: Что изменится в жизни россиян в марте

В марте в России изменятся правила отпуска лекарств в аптеках, вступят в силу новые правила получения медицинских справок для водителей, а владельцы оружия будут обязаны пройти повторное освидетельствование. Об этом сообщает «Российская газета».

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Теперь водители, которые лишились прав за управление в нетрезвом виде, будут обязаны сдавать анализы на регулярное употребление алкоголя и наличие психотропных веществ. Также анализы будут проверять у водителей, которые лишились прав по преступлениям, связанным с состоянием алкогольного опьянения.

С 1 марта инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за отсутствие действующей диагностической карты. Сумма штрафа составляет две тысячи рублей. Наказать за такое нарушение можно только один раз в день.

Владельцы оружия будут обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование. Например, это может произойти в случае, когда сотрудник ГИБДД остановит пьяного водителя и обнаружит у него оружие. Тогда водителю потребуется доказать, что ему можно владеть ружьем, карабином или травматическим пистолетом по медицинским показателям.