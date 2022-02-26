В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 83.55EUR 93.60
Войти в почту
43 минуты назад

Новый штраф для водителей и продажа лекарств: Что изменится в жизни россиян в марте

Елена Прошина

В марте в России изменятся правила отпуска лекарств в аптеках, вступят в силу новые правила получения медицинских справок для водителей, а владельцы оружия будут обязаны пройти повторное освидетельствование. Об этом сообщает «Российская газета».

Новый штраф для водителей: Что изменится в жизни россиян в марте
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Теперь водители, которые лишились прав за управление в нетрезвом виде, будут обязаны сдавать анализы на регулярное употребление алкоголя и наличие психотропных веществ. Также анализы будут проверять у водителей, которые лишились прав по преступлениям, связанным с состоянием алкогольного опьянения.

С 1 марта инспекторы ГИБДД смогут штрафовать водителей за отсутствие действующей диагностической карты. Сумма штрафа составляет две тысячи рублей. Наказать за такое нарушение можно только один раз в день.

Владельцы оружия будут обязаны пройти повторное медицинское освидетельствование. Например, это может произойти в случае, когда сотрудник ГИБДД остановит пьяного водителя и обнаружит у него оружие. Тогда водителю потребуется доказать, что ему можно владеть ружьем, карабином или травматическим пистолетом по медицинским показателям.

Теперь врачи на рецептах будут указывать срок действия документа и его степень срочности. Рецепт с пометкой «statim» (немедленно) необходимо обслужить в течении одного рабочего дня, с пометкой «cito» (срочно) — двух дней.

7
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители