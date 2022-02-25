Телеканал «Россия 1» убрал из эфира юмористические программы в ближайшие выходные, 26 и 27 февраля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу канала.

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«В субботу и воскресенье с эфира снимаются юмористические передачи», - рассказали на «России 1».

Из воскресного эфира также исчезнет шоу «Танцы со звездами». Вместо него будет показан специальный выпуск программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым».

Ранее сетку вещания на ближайший уикенд изменил «Первый канал». В частности, в пятницу, 25 февраля, не будут показаны программы «Поле чудес» и «Вечерний Ургант».

В выходные вместо программ «Кто хочет стать миллионером?», «Точь-в-точь», «Сегодня вечером», «Две звезды. Отцы и дети» и КВН будут выходить программы, посвященные актуальной повестке.