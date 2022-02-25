Петербург оказался под угрозой наводнения

«Для предупреждения угрозы наводнения в Санкт-Петербурге разработан план маневрирования затворами. В 17:35 25 февраля осуществлено полное закрытие комплекса. Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру остановлено капитаном морского порта "Большой порт Санкт-Петербург". Расчетный период, на который закрыты затворы КЗС для предотвращения морского нагона, составляет 12-14 часов», — говорится в сообщении.

В дирекции КЗС отметили, что пиковые значения воды ожидаются в районе полуночи 26 февраля. Они могут составить более 170 сантиметров.

Решение о закрытии дамбы в Петербурге приняли в связи с ухудшением погодных условий в городе. Синоптики спрогнозировали усиление юго-западного ветра в прибрежных районах до 18 метров в секунду и повышение уровня воды в устье реки Невы выше критических отметок.