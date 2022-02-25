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1 час назад

Союз журналистов надеется на наказание для соцсетей за цензуру российских СМИ

Газета.Ruиещё 3

Союз журналистов России (СЖР) ожидает, что Роскомнадзор накажет социальные сети, в том числе Facebook за цензуру СМИ РФ. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте СЖР.

Союз журналистов выступил против цензуры в отношении российских СМИ
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В объединении отметили, что санкции против журналистов и СМИ недопустимы.

"Союз журналистов России рассчитывает на то, что Роскомнадзор привлечет социальные сети, осуществляющие цензуру российских СМИ, к предусмотренной законом ответственности", - сказано в заявлении.

В СЖР также указали, что "в последнее время все больше наших коллег и СМИ испытывают давление, препятствующее свободному распространению информации".

В организации напомнили, что некоторые страны "принимают решение о прекращении трансляций российских телеканалов", а в соцсетях появляется "откровенная цензура".

В начале февраля немецкий регулятор MABB запретил телеканалу RT DE вещание на немецком языке в ФРГ из-за отсутствия лицензии. Уточняется, что у RT DE Productions есть четыре недели, чтобы оспорить данное решение в административном суде.

В пресс-службе телеканала RT DE назвали действия регулятора неправомерными и заявили, что они "нарушают Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (ECTT)".

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