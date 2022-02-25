США запретили полеты над Украиной и частью России

Федеральное авиационное управление США запретило американским авиакомпаниям совершать полеты над всей территорией Украины и Белоруссии, а также над западными районами России. Об этом сообщает ТАСС.

Американским авиалайнерам запрещается летать над территорией России в пределах 258 км от границы с Украиной, над самой Украиной и Белоруссией. Ведомство обосновало это решение рисками, связанными с эскалацией напряженности между Россией и Украиной.

Ранее Ростуризм заявил, что около 150 тыс. туристов, включая 25 тыс. организованных, находятся в российских регионах из-за закрытия аэропортов. Отмечается, что большая часть туристов находится в Крыму и в Краснодарском крае.

«Туристы, которые должны были вылететь из регионов с закрытыми аэропортами до 2 марта, могут приобрести билеты на специальные дополнительные поезда, запущенные РЖД», — говорится в сообщении.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации по защите Донбасса в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР. Украина разорвала дипломатические отношения с Россией. Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.