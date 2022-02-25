Первый аэропорт на юге России возобновил работу

Первый аэропорт на юге России — международный аэропорт Сочи — возобновил работу в штатном режиме, принимая и отправляя авиарейсы по расписанию. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

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«Аэропорт Сочи вошел в расписание. Ситуация полностью нормализовалась. Отложенных и задержанных рейсов больше нет», — говорится в сообщении.

Также указано, что для регуляции потоков туристов внутри здания работают городские волонтеры.

В пресс-службе отметили, что авиакомпаниями принимаются дополнительные меры, чтобы пассажиры всех отмененных рейсов как можно скорее добрались до пунктов назначения — для этого назначаются воздушные суда с большей вместимостью.

Ранее 24 февраля в Минтрансе заявили, что под конец дня ситуация во всех аэропортах страны, в том числе закрытых, нормализовалась. В ведомстве уточнили, что для полного урегулирования ситуации с авиасообщением на юге России будет создан временный хаб на базе аэропорта Сочи.