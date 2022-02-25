В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+1° в 
USD 86.93EUR 97.77
Войти в почту
1 час назад

Первый аэропорт на юге России возобновил работу в штатном режиме

Lenta.ru

Первый аэропорт на юге России — международный аэропорт Сочи — возобновил работу в штатном режиме, принимая и отправляя авиарейсы по расписанию. Об этом в пятницу, 25 февраля, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Первый аэропорт на юге России возобновил работу
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Аэропорт Сочи вошел в расписание. Ситуация полностью нормализовалась. Отложенных и задержанных рейсов больше нет», — говорится в сообщении.

Также указано, что для регуляции потоков туристов внутри здания работают городские волонтеры.

В пресс-службе отметили, что авиакомпаниями принимаются дополнительные меры, чтобы пассажиры всех отмененных рейсов как можно скорее добрались до пунктов назначения — для этого назначаются воздушные суда с большей вместимостью.

Ранее 24 февраля в Минтрансе заявили, что под конец дня ситуация во всех аэропортах страны, в том числе закрытых, нормализовалась. В ведомстве уточнили, что для полного урегулирования ситуации с авиасообщением на юге России будет создан временный хаб на базе аэропорта Сочи.

В аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы были приостановлены все рейсы на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Также были отменены все вылеты из столичного аэропорта Шереметьево в города юга России, в частности в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар и Анапу.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители