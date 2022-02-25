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32 минуты назад

Врач назвал способы восстановить память после коронавируса

Lenta.ru

Врач и телеведущий Сергей Агапкин назвал способы помочь восстановлению памяти после коронавируса. В эфире программы «О самом главном» на «России 1», выпуск которой доступен на YouTube, он перечислил несколько действенных методов.

Врач назвал способы восстановить память после COVID-19
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Гостья студии рассказала, что переболела коронавирусом в тяжелой форме, после чего у нее появились проблемы с памятью. Агапкин в ответ на это заявил, что проблема не решится сама по себе, и добавил, что существуют способы помочь восстановлению памяти.

«Необходимо больше отдыхать, хорошо питаться, чаще бывать на свежем воздухе, обязательно нормально спать. И тогда процесс восстановления [памяти] будет идти быстрее», — отметил Агапкин. Ведущий уточнил, что, если человек в целом чувствует себя хорошо, однако замечает за собой забывчивость, можно использовать разные методики тренировки памяти. Одним из таких методов он назвал заучивание стихотворений и их декламацию.

Агапкин также добавил, что в некоторых случаях при проблемах с памятью врач может посоветовать специальные средства для улучшения работы мозга.

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Ранее Агапкин вместе с диетологом Михаилом Гинзбургом назвали продукт, снижающий риск развития рака прямой кишки и рака молочной железы у женщин. По их словам, таким продуктом является чеснок.

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