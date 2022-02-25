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1 час назад

Россиянам назвали способ сэкономить на электроэнергии

Lenta.ru

Жители России могут экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели. Способ сэкономить назвал первый заместитель председателя Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских в беседе с Ura.ru.

Россиянам назвали способ сэкономить на электроэнергии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Каждое домохозяйство вправе поставить себе солнечные батареи на 15 киловатт и использовать их в своих личных целях. Более того, избыток можно продавать в общую сеть», — сообщил депутат.

По словам Ананских, излишки электроэнергии реализуются за небольшие деньги, но при этом все равно окупаются.

Ранее юрист адвокатского бюро Asterisk Степан Хантимиров сообщил, что в России можно списать долги за жилищно-коммунальные услуги, если по ним прошел срок исковой давности. Заявить о пропуске исковой давности можно, если последний платеж вносили более трех лет назад, а управляющая компания обратилась с требованием взыскать оплату.

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