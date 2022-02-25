Россиянам назвали способ сэкономить на электроэнергии

Жители России могут экономить на оплате электроэнергии, устанавливая на крышах своих домов солнечные панели. Способ сэкономить назвал первый заместитель председателя Государственной Думы по энергетике Игорь Ананских в беседе с Ura.ru.

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«Каждое домохозяйство вправе поставить себе солнечные батареи на 15 киловатт и использовать их в своих личных целях. Более того, избыток можно продавать в общую сеть», — сообщил депутат.

По словам Ананских, излишки электроэнергии реализуются за небольшие деньги, но при этом все равно окупаются.