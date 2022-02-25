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49 минут назад

В США отменили концерты Гергиева и Мацуева

Елена Прошина

Концертный зал «Карнеги-холл» в Нью-Йорке отменил участие в выступлениях российского дирижёра Валерия Гергиева и солиста Дениса Мацуева, сообщает news.ru.

В США отменили концерты Гергиева и Мацуева
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Концерты были намечены на период с 25 по 27 февраля. Гергиева заменит Янник Незе-Сеген. Не исключено, что отмена выступлений с участием музыкантов могла произойти под давлением администрации США, так как Мацуев и Гергиев являются «близкими друзьями» президента РФ Владимира Путина.

Гергиев теперь может столкнуться с требованием со стороны мюнхенских работодателей выразить свою позицию по поводу действий России на Украине. Театр «Ла Скала» уже потребовал от дирижера призвать российские власти к мирному разрешению ситуации вокруг Украины. В противном случае администрация театра грозилась отстранить его от выступлений с оперой «Пиковая дама» с 5 по 13 марта.

24 февраля российский президент Владимир Путин сообщил о намерении провести военную операцию на Украине. В своем обращении к россиянам он заявил, что прямое нападение на РФ приведет к разгрому агрессора. В этот же день прогремели взрывы в некоторых городах Украины.

Президент США Джо Байден назвал вторжение Москвы на Украину нарушением международного права, указав на то, что власти России отвергли все попытки США в решении проблемы безопасности. Также глава Белого дома объявил о введении антироссийских санкций.

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