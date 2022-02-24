Специальная военная операция на территории Украины и в Донбассе проводится не против народа Украины, движение "Бессмертный полк России" поддерживает действия руководства РФ, Донецкой и Луганской народных республик. Об этом говорится в обращении сопредседателей центрального штаба общероссийского общественного движения, опубликованном на сайте организации.

"Хотим подчеркнуть, что военная операция проводится не против народа Украины. Мы уже проходили подобные события накануне Второй мировой войны, когда руководство СССР надеялось на адекватность тогдашних лидеров западных стран, пытаясь создать антигитлеровскую коалицию, но не было услышано. Россия вынесла верные уроки из прошлого", - говорится в обращении.

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В нем отмечается, что восемь лет на территории соседнего государства Украины шли карательные операции, в ходе которых целенаправленно уничтожалось мирное население, происходил неконтролируемый рост националистических настроений. Все это создавало прямую угрозу безопасности Российского государства, происходил настоящий геноцид русскоязычного населения Украины, отмечается в заявлении. Более того, страны НАТО продолжали накачивание Украины оружием, которое применялось против своего же населения, а все дипломатические усилия России были проигнорированы, указали в движении.

В обращении отмечается, что проведение специальной военной операции на Донбассе полностью соответствует международному праву.

"В Уставе ООН, статье 51 части 7, предусматривается неотъемлемое право на индивидуальную или коллективную самооборону, и [оно] распространяется не только на Россию как полноправного члена Организации Объединенных Наций, но и на ее союзников - признанных Россией независимыми Донецкую и Луганскую народные республики. Россия имеет полное право взять на себя защиту этих республик. Мы, Общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России" поддерживаем решение руководства Российской Федерации, действия Вооруженных сил РФ и Народной милиции Донецкой народной республики и Луганской народной республики", - говорится в обращении.

В руководстве движения добавили, что дальше Россия не имеет права терпеть уничтожение памятников воинам-участникам Великой Отечественной войны, восхваление нацистских преступников, геноцид русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры у границ РФ.

"Мы не имеем права предать память предков, отдавших жизни за освобождение мира от нацистов", - заключили авторы обращения.

Граждане России поддержат спецоперацию на Украине, ведь большинство одобрило решение о признании Донецкой и Луганской народных республик, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Журналисты поинтересовались реакцией граждан на принятые решения, на что Песков заметил, что поступят данные социологов, которые произведут замеры. "Солидное большинство поддержало решение президента о признании двух республик - ЛНР и ДНР. И то, что происходит, это как раз и происходит на основании обращений руководителей этих двух республик", - продолжил он. "Поэтому можно предположить, что уровень поддержки будет не ниже", - сказал Песков.

"Безусловно, ситуация очень беспокойная, это очень и очень сложный вопрос, - подчеркнул пресс-секретарь президента. - Но, как объяснил президент в своем обращении, это все продиктовано нашими национальными интересами, заботой о будущем нашей страны. Конечно же, только такие цели, и никакие иные не преследуются", - заключил он.

В Кремле не сомневаются в том, что военная операция в Донбассе пройдет успешно, при этом никто не говорит об оккупации Украины. Об этом на брифинге с журналистами заявил пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков.

«Никто не говорит об оккупации [Украины]. Это слово неприменимо. Я говорил о двух задачах сформулированных президентом, остальное — вопрос выбора украинского народа», — подчеркнул представитель Кремля.

Лидер союза ветеранов Афганистана, полковник ВДВ Франц Клинцевич поддержал военную спецоперацию в Донбассе.

«Мы, члены Российского Союза ветеранов Афганистана, как люди военные, прошедшие войну, полностью поддерживаем решение Верховного главнокомандующего, президента Владимира Путина о проведении спецоперации по защите населения Донбасса. За нами справедливость и правда», — сказал Клинцевич.

Он отметил, что операция по защите Донбасса поможет вернуть мирную жизнь и защитить Россию от ставших очевидными военных угроз на ее границах.

«Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной инфраструктуры у порога нашего дома, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права. Мы себе этого просто не сможем простить. Это миротворческая операция, конец геноцида и предотвращение нападения на нашу страну. Мы должны понимать, что это самозащита России», — сказал Клинцевич.

По его мнению, США стремятся уничтожить Россию.

«Руки США и НАТО давно в крови жителей Сербии, Ирака, Ливии, Сирии. Их ничто бы не остановило и от кровопролития в России. Мы не имеем права этого допустить ни перед своими детьми и внуками, ни перед памятью погибших в Афганистане товарищей», — заключил Клинцевич.

Замруководителя фракции "Единая Россия" в Госдуме Евгений Ревенко заявил о поддержке решения президента РФ Владимира Путина о проведении военной операции на Украине, по мнению политика, "иных вариантов просто не осталось".

"Я, как депутат парламента и гражданин своей страны, поддерживаю принятые верховным главнокомандующим решения", - приводит слова Ревенко в четверг пресс-служба фракции. По словам депутата, после признания Россией ЛНР и ДНР и данного Совфедом разрешения на применение вооруженных сил за пределами РФ "пропаганда Киева лишь обострилась, вплоть до ядерного шантажа, а обстрелы Юго-Востока участились, иных вариантов, кроме силовой операции, просто не осталось".

"Мы обязаны остановить бойню, потушить националистический угар и защитить мирных людей, которые не могут больше жить под постоянной угрозой уничтожения", - подчеркнул Ревенко, отметив, что "мир на Украине должен быть восстановлен в кратчайшие сроки".

Президент России Владимир Путин в четверг утром заявил в телеобращении, что в ответ на обращение руководителей республик Донбасса принял решение о проведении специальной военной операции. Российский лидер подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий. Минобороны РФ сообщило, что российские военные не наносят удары по городам Украины, высокоточными средствами выводится из строя военная инфраструктура. Гражданскому населению ничего не угрожает, заверили в ведомстве.

В военном конфликте на Украине виноваты США, потому что расширение НАТО противоречило ранее заключённым с Россией соглашениям, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём Telegram-канале. Созданную Вашингтоном ситуацию нужно было разрешить, иначе миру грозила бы масштабная война, считает он.

США, расширяя НАТО на восток, перечеркнули договорённости и соглашения предыдущих лет. Все наши опасения подтвердились после заявлений Зеленского о желании обладать ядерным потенциалом. Именно Вашингтон создал ситуацию, не разрешив которую мир неминуемо столкнулся бы с большой войной. Этого допустить нельзя. Учитывая, что Вашингтон и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все восемь лет отказывается от выполнения Минских соглашений, демилитаризация Украины — единственный оставшийся путь, — сказал Володин.

Он добавил, что миротворческая операция со стороны России — единственное, что предотвратит бойню и гуманитарную катастрофу.

Также Володин обратился к украинцам и депутатам Верховной рады. Первых он попросил не участвовать в мобилизации, так как отдающие приказы киевские власти подчиняются Соединённым Штатам. Депутатам же он сказал, что их избиратели ждут помощи от России.

Мирным гражданам спецоперация ничем не грозит. Мы один народ. Вспомните о нашей общей истории. У нас общие победы. Одна культура, одна вера, — написал Володин.

Беженцев с Украины, скорее всего, будет немного, потому что спецоперация России проводится не против граждан страны, а против силового блока и антинародных властей в Киеве, сказал газете ВЗГЛЯД представитель Госсовета Крыма в Совете Федерации Сергей Цеков.

«У меня складывается ощущение, что беженцев с Украины будет немного, потому что эта спецоперация проводится не против гражданского населения, а, прежде всего, против антинародных властей Украины. Причем эти власти не только антироссийские, но и антиукраинские», – говорит Цеков.

Собеседник подчеркнул, что вопрос с беженцами будет достаточно просто решить, поскольку у многих из них есть родственники и какое-то имущество в Крыму. «А если кому-то будет необходимо размещение, то его у нас достаточно много. Это пансионаты, санатории и так далее, которые сейчас не работают», – отмечает сенатор.

Кроме того, собеседник обратил внимание на то, что обстановка в регионе достаточно спокойная, к событиям крымчане относятся с пониманием. Он убежден, что 90 % крымчан поддерживают решение президента.

«То, что происходит на Украине, это не нападение, а освобождение. Освобождение Украины от всякой нечисти. Я все-таки думаю, что значительная часть Вооруженных сил Украины либо сложит оружие, либо вообще перейдет на сторону нормальной власти на Украине, которая будет сформирована», – полагает Цеков.

(материал от 23 февраля 2022)

Большая часть граждан России (73%) поддерживают решение о признании независимости республик Донбасса, 78% поддерживают подписание договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи, следует из результатов опроса ВЦИОМ.

Большая часть (73%) респондентов ответила положительно на вопрос, поддерживают или не поддерживают они решение о признании Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

При этом 16% отметили, что скорее не поддерживают это решение, а 11% затруднились с ответом. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ.

Кроме того, 78% поддержали решение президента Владимира Путина о подписании договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимопомощи между Россией и республиками. 14% придерживаются противоположного мнения.

Исследование проводили с помощью метода телефонного интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров.