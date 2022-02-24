Москвичи принесли цветы к посольству Украины

У здания посольства Украины в Москве появились цветы и записки с призывами к миру. Об этом сообщается в Telegram-канале ТАСС.
На заборе украинского посольства в Леонтьевском переулке оставляют гвоздики, розы, белые ленты и записки с призывом "Нет войне".
Ранее 24 февраля стало известно, что посольство Украины в Москве полностью прекратило прием граждан. Сотрудник диппредставительства объявил, что в ближайшее время нельзя будет попасть в посольство даже по записи.
"В ближайшее время вся информация будет на сайте посольства", — сообщил он.
Министерство иностранных дел Украины эвакуирует дипломатов из Москвы.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении операции по денацификации и демилитаризации Украины. Украина ввела военное положение на всей территории страны.