В Крым возвращается вода из Днепра

Республика Крым восстанавливает подачу днепровской воды по Северо-Крымскому каналу. Соответствующее распоряжение отдал глава республики Сергей Аксенов. Снятие водной блокады позволит сэкономить Крыму десятки млрд рублей и поможет возродить сельское хозяйство. На полуострове можно будет снова выращивать рис и кукурузу.

Власти Крыма планируют восстановить подачу воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу, перекрытому властями Украины после присоединения Крыма к России.

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"Северо-Крымский канал готов, там есть технические нюансы, которые позволят нам в течение буквально двух суток привести систему в готовность", - добавил глава республики.

При этом он считает, что потери воды, которая пойдет по каналу, могут быть в первое время значительными, потому что канал рассохся. Потери воды могут достигать 30-40%. Тем не менее восстановление подачи воды из Днепра по Северо-Крымскому каналу поможет решить проблему дефицита питьевой и технической воды в Крыму, отметил Аксенов.

Устье перекрытого Северо-Крымский канала находится в Новой Каховке Херсонской области. Днем 24 февраля появились сообщения, что в рамках спецоперации российских войск населенный пункт перешел под контроль РФ. Позже СМИ сообщили, что по каналу пустили воду. Однако советник главы Крыма Олег Крючков опроверг эти сообщения.

Строили сообща

Северо-Крымский канал был построен в еще в советское время - в 1954 году на территории двух союзных республик. В то время Крым входил в состав РСФСР. Канал был перекрыт властями Украины в 2014 году вскоре после проведения референдума в Крыму и присоединения полуострова к России. Власти Херсонской области соорудили тогда дамбу. При этом канал обеспечивал до 80% потребностей полуострова в воде.

Днепровская вода использовалась как для нужд сельского хозяйства и промышленности, так и в качестве источника централизованного питьевого водоснабжения населенных пунктов Крыма. Особенно остро нехватка воды наблюдалась в Крыму в засушливые 2019 и 2020 годы. Ограничения подачи воды по распоряжению госпредприятия "Вода Крыма" вводились в Симферополе, Ялте, Алуште, всего в 39 населенных пунктах.

Власти Крыма пытались решить проблему водоснабжения - были пробурены новые скважины, началось опреснение морской воды. Но ее все равно не хватало. В прошлом году крымчанам повезло - прошли обильные осадки и выпало много снега. В итоге водохранилища региона были наполнены. После наводнения летом прошлого года почти все населенные пункты полуострова вернулись к обычному режиму потребления воды. Но оставались ночные отключения. К полноценному водоснабжению, без каких-либо ограничений, Крым вернулся только в начале февраля этого года. Последним городом, где была восстановлена круглосуточная подача воды, стала Алушта, расположенная на берегу Черного моря. В этом курортном городе до июня 2021 года применялся самый жесткий в Крыму график подачи воды - только по пять часов в сутки.

"Накопленный объем воды позволяет снять все ограничения на водоснабжение в Алуште даже в ночное время", - писал Аксенов в своем телеграм-канале 9 февраля.

Он уточнил, что в Изобильненском водохранилище находится сейчас более 7 млн кубометров воды. Для сравнения - за весь 2021 год было накоплено 4,5 млн кубометров, уточнил глава Крыма Аксенов.

Обратный осмос - дороговато

Сейчас в Крыму строится несколько водоводов. Для водоснабжения Симферополя строится Бештерек-Зуйский водозабор и водовод на базе артезианских скважин. К Севастополю уже протянут водовод от Кадыковского карьера. В планах строителей также переброска воды с водопадов в Зареченское и Счастливенское водохранилища. Они питают водой Ялту и Алушту.

Кроме добычи пресной воды из подземных источников власти Крыма планируют наладить масштабное опреснение морской воды. По технологии обратного осмоса. Один из опреснителей планировалось построить в Ялте, еще один - в Сакском районе. Технология обратного осмоса позволяет получать воду высокой степени очистки, приближенную по химическому составу к дистилляту. Ее можно использовать для полива сельскохозкультур. Но для питья такую воду нужно дополнительно очищать и обеззараживать, например ультрафиолетом.

По оценкам ученых, технология опреснения очень затратная. Аксенов ранее называл стоимость одной установки - 3 млрд рублей. Из федерального бюджета на решение проблемы вододефицита в Крыму до 2024 года было решено выделить около 50 млрд руб. Из них 8,2 млрд планировалось освоить в 2021 году. Целесообразность проекта опреснения пока под вопросом.

Сенатор от исполнительного органа государственной власти Крыма Ольга Ковитиди подтвердила "Газете.Ru", что сегодня дано распоряжение привести водный канал в порядок, приготовить его и необходимую инфраструктуру для восстановления подачи воды.

Будут рис и кукуруза

Она считает, что восстановление Северо-Крымского канала - это знаковое событие не только для Крыма и России, но и для других причерноморских стран.

"Перекрытие канала- это же удар по экологии причерноморских стран. Это экоцид! Вода из Днепра, огромные потоки пресной воды сбрасываются в Черное море, берега заболачиваются. Опреснение воды тоже не идет на пользу флоре и фауне Черного моря", - говорит сенатор Ковитиди.

Кроме того, перекрытие водного канала - грубейшее нарушение прав человека, лишение доступа 2,5 млн крымчан к воде недопустимо, считает сенатор. Ущерб от водной блокады документально подтвержден в размере 1,5 трлн рублей, напомнила Ковитиди. Итоговая сумма может быть значительно больше, работа по подсчету ущерба еще не завершена.

"Но главное, что Украиной нарушается Европейская Конвенция по правам человека, Конвенция по охране и использованию трансграничных водотоков. Я твердо уверена, что эти нарушения должны получить оценку ООН, стать предметом рассмотрения Совета Европы. Это же широкомасшатбное нарушение прав человека, и непонятно, почему европейские институты власти молчат. Эти великие немые!" - пояснила Ковитиди.

Если подача воды по каналу восстановится, то сельское хозяйство региона оживет, считает Ковитиди. Ранее на территории Крыма выращивались рис, кукуруза, подсолнечник и другие сельхозкультуры.