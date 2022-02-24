Роскомнадзор напомнил СМИ об ответственности за распространение ложной информации

Роскомнадзор напомнил об ответственности за распространение ложной информации в связи с увеличившимся количеством фейков, касающихся проведения спецоперации на Донбассе.

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

В ведомстве отмечают, что количество недостоверной информации, распространяемой СМИ и иными информационными ресурсами, существенно возросло за последние часы.

"Обращаем внимание на то, что редакции средств массовой информации до выпуска в свет (эфир) материалов согласно статье 49 Закона о СМИ обязаны устанавливать их достоверность", – говорится в сообщении Роскомнадзора.

В надзорном органе подчеркивают, что при подготовке материалов и публикаций средства массовой информации обязаны использовать сведения, полученные ими только из официальных российских источников.

За распространение заведомо ложной информации грозит административная ответственность в виде штрафа на сумму до 5 миллионов рублей. При этом сами материалы, содержащие несоответствующую действительности информацию, будут заблокированы Роскомнадзором.

"Подчеркиваем, что именно российские официальные информационные источники распространяют достоверную и актуальную информацию", – заключили в ведомстве.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе, подчеркнув, что в планы российских властей не входит оккупация территорий Украины.