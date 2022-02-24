Названа причина смерти Вавилова

Российский актер театра, кино и телевидения Олег Вавилов умер, по предварительной информации, от онкологического заболевания. Такую причину смерти артиста назвал ТАСС источник в медицинских кругах.

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Напомним, что о смерти Вавилова на 73-м году жизни стало известно во вторник, 22 февраля. Информации о времени и месте прощания пока нет.

Олег Вавилов родился 8 января 1950 года в городе Термез в Узбекистане. Наибольшую известность актер получил по роли пана Збышека в советской юмористической телепередаче «Кабачок 13 стульев». Также Вавилов снялся в таких фильмах и сериалах как «Странная женщина», «Глаз божий», «Всем — спасибо!..», «Не было печали», «Месяц в деревне», «Бедная Настя».