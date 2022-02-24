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Эпидемиолог Константинов предостерег переболевших COVID-19 от поездок на море

Научный консультант Центра компетенций НТИ "Бионическая инженерия в медицине" СамГМУ, директор института клинической медицины и эпидемиолог Дмитрий Константинов рассказал в беседе с RT, сколько времени следует подождать переболевшим коронавирусом россиянам перед тем, как поехать отдыхать на море.

"После любого инфекционного заболевания, в том числе и новой коронавирусной инфекции, отмечается постинфекционная астения в течение двух-трех недель. В этот период организму требуется поддерживающая, укрепляющая терапия", — заявил специалист.

Он подчеркнул, что от поездок к морю в первую очередь следует отказаться пациентам, течение болезни которых было тяжелым или крайне тяжелым. Но даже тем, кто перенес инфекцию в легкой форме, Константинов посоветовал воздержаться от путешествий хотя бы в течение месяца после выздоровления.

В Роспотребнадзоре заявили о медленном росте доли «стелс-омикрона» в России

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что доля заболеваний омикрон-вариантом ВА.2 в России медленно растёт. «В России доля BA.2 также медленно растёт», — заявил Хафизов в беседе с РИА Новости. По его словам, она составляет сейчас 7,4%. Он пояснил, что по состоянию на февраль текущего года «омикрон» подразделяется на три основные линии: BA.1, BA.2, BA.3. При этом сублиния BA.2 постепенно становится доминирующей в нескольких странах.

Врач рассказал о последствиях бессимптомного течения COVID-19

Врач общей практики, ассистент кафедры поликлинической терапии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Виктор Лунев рассказал Москве 24, что "постковидные хвосты", или постковидный синдром, формируются не только у пациентов, переболевших коронавирусом в тяжелой форме, но и у тех, кто перенес его бессимптомно. По словам врача, одним из признаков, указывающих, что человек болел COVID-19 без симптомов, является внезапное развитие постковидного конъюнктивита. Еще один признак, по словам врача, – это нарушение вкуса и обоняния, которое может развиться даже после бессимптомной болезни. "Люди пытаются что-то съесть, но абсолютно не дифференцируют еду", – рассказал он в интервью программе "Доктор 24". Также Лунев отнес к одному из постковидных последствий боли в животе.

Раскрыто влияние коронавируса на фигуру

Вирусолог, инфекционист Николай Малышев и завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени Энгельгардта, профессор Петр Чумаков раскрыли влияние коронавируса на фигуру. По их словам, у болеющих COVID-19 может наблюдаться быстрая потеря мышечной массы. Об этом врачи рассказали в беседе с URA.RU. «Когда человек болеет и долго лежит — это всегда приводит к потере веса. Это, к сожалению, в основном не жир, а мышечная ткань», — уточнил Малышев, добавив, что также во время болезни из организма уходит вода. Поэтому, по словам медика, использовать коронавирус в качестве средства для похудения не получится.

Инфекционист Малышев: постковидный синдром может длиться больше двух лет