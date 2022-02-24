Пока вы спали: призыв генсека ООН к Москве и рост зарплат россиян

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Генсек ООН призвал Россию отвести войска

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Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш обратился к президенту России Владимиру Путину с призывом «дать миру шанс» и остановить военнослужащих от атаки на Украину. Такое заявление он сделал во время заседания Совета Безопасности ООН.

«Я хочу сказать одну вещь от моего сердца: президент Путин, остановите своих военных от атаки на Украину, дайте миру шанс. Так много людей уже погибли», - заявил Гутерриш.

Банк России назвал ненужные россиянам финансовые продукты

Центробанк России назвал среди финансовых продуктов с низкой, неочевидной или отсутствующей потребительской ценностью для клиентов коллективное страхование, исправление кредитной истории кредитками, страхование от потери багажа, кредитное страхование жизни, платное снижение процентной ставки, а также платную отправку сведений о ссуде не в одно, а в несколько бюро кредитных историй. Об этом пишут «Известия».

Эксперты, опрошенные изданием, отметили, что объем продаж таких продуктов, кроме кредитного страхования, составляет порядка 3% выручки компаний, они направлены на получение прибыли и могут навязываться клиентам.

В России растет спрос на дроны

Российские регионы в 2021 году почти вдвое увеличили затраты на беспилотные летательные аппараты, которые используются для мониторинга городских объектов, аэрофотосъемки, распознавания объектов природного и техногенного характера, выявления самовольных захватов земель, поисково-спасательных работ. Об этом сообщает «Коммерсант».

По данным компании «РТС-тендер», больше всего сделок по закупкам дронов в рамках госконтрактов пришлось на Москву, Ямало-Ненецкий округ и Хабаровский край. При этом эксперты отмечают, что развитию рынка препятствует необходимость сертификации пилотов БЛА и контроль отснятого материала со стороны Минобороны.

Минэкономразвития РФ прогнозирует рост зарплат

Минэкономразвития прогнозирует, что среднемесячная зарплата в 2022 году в России вырастет примерно на 11% и превысит 62 000 рублей. Об этом со ссылкой на предложениях Минэка для правительства и администрации президента пишут «Ведомости».

Таким образом, в ведомстве улучшили свой прогноз, так как ранее в Минэке ожидали, что в текущем году среднемесячная зарплата составит около 60000 рублей.

Апартаменты предложено приравнять к жилью второй категории

Всероссийский центр национальной строительной политики выступил с инициативой приравнять соответствующие градостроительным нормам апартаменты к жилью второй категории, которое не обеспечено социальной инфраструктурой, то есть школами, детсадами, поликлиниками. Об этом сообщают «Известия».